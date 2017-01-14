Новости ЭстонииВсе новости
Новым лидером Партии реформ стал Ханно Певкур
Еврокомиссия не может помочь Эстонии вернуть регалии президента
В 2016 году Таллиннский порт обслужил 10,2 млн пассажиров
Актуально
Детский университет открывает 10 сезон...
Десятый сезон Детского университета откроет президент Эстонской Академии наук....
Сосед не помог, теперь надежда на правительство...
Инициаторы объединения надеются, что правительство сделает исключение....
Рождественское послание епископа Лазаря...
Послание Преосвященного епископа Нарвского и Причудского Лазаря...
Министерство: в Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа будет...
Министр подтвердил начало второго раунда приема ходатайств о получении субсидии....
Нарвитян порадовали сразу две больницы...
Реорганизация детского отделения Нарвской больницы отменяется....
Мастер-класс квиллингу в Нарвской центральной библиотеке...
Квиллинг это увлекательное занятия для любителей мастерить из бумаги....
«Ильмарине» на новой сцене...
В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....
Расписание праздничных Рождественских служб...
Праздничные службы в православных храмах Нарвы...
Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди...
Анне Веево рассказала, какие строительные работы будут осуществлены в 2017 году....
Пусть составители графика движения проедутся сами......
Письмо нашей читательницы прокомментировала Вера Михайлова....
В Нарве нашлась невеста даже ... для Мюнхгаузена...
Нарвское общество древностей выпустило третий историко-краеведческий альманах....
Яна Тоом не готова баллотироваться в мэры Нарвы, но не...
"Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы......
Вам слово
Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...
Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...
Осиновский: русские вкладыши ко многим лекарствам уже...
Новый год начался с важных и для многих долгожданных нововведений....
Происшествия и граница
Пассажиры Lux Express с четверга больше не должны...
С четверга aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу....
Полицейская сводка...
Спасателей вызвали в порт Кулгу, вблизи которого на дороге лежал лебедь....
Окрошка
Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...
Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....
Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса...
Исследователи определили два главных фактора наступления конца света....
Киркорову отказали в возбуждении дела против Маруани...
Следователь вынес постановление в связи с отсутствием состава преступления....
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Стиль жизни
Что вас спасет на утро после вечеринки?...
9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...
Почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый...
Откуда взялась такая традиция?...
В саду и дома
Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....
Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....
Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...
В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....
Дежурный по городу
Задайте вопрос специалистам по охране порядка...
Встречу с прессой проведут специалисты Департамента архитектуры и городского планирования...
В мире
ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам...
ООН изменила региональную классификацию стран Балти....
На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками...
По словам мэра, ситуация из-за своего масштаба «перестала быть забавной»....
В Финском заливе пропало рыболовецкое судно...
Маломерное судно «Монни» перестало выходить на связь недалеко от Усть-Луги....
Есть анекдот!
Терпение и настойчивость...
Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит, другой... На третий час...
ОТБОРное видео
Хитрая ворона...
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Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
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Слово редактора
И наш активный соавтор - сама Жизнь......
Дорогие друзья! Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....
От редакции
Видео. Челлендж с Пушкина, 20...
Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...
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2016: Шаг за шагом...
Вспоминаем знаменательные события уходящего 2016 года....
Нарвской больнице выделен миллион...
Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже....
Авторская кукла, с которой хочется играть...
В Нарвском инфопункте выставка авторских кукол Зои Бубновой. ...