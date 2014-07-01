Найди нас в:
Редакция "ВП" Подписка Реклама Недвижимость
  • Жизнь

    Евгений Осиновский: никакой платной медицины!

    Подробнее...
  • Люди

    Александру Брокку собираются присвоить звание почетного гражданина Нарвы

    Подробнее...
  • Вера

    +Видео. +Галерея. В Нарве прошли крещенские купания

    Подробнее...

ОПРОС. Нужно ли нам отчество?

 0 80 / Подробнее...

Мошенники предлагают легковерным людям крупные кредиты

 0 218 / Подробнее...

Концерт одарённых детей "Рождественская Звезда"

 0 114 / Подробнее...

Новости Эстонии

Все новости

В Таллинне открывается Музей рыцарских орденов

0 84 / Подробнее...

За прошлый год произошло почти 5000 несчастных случаев на производстве

0 68 / Подробнее...

Кабинет министров решил изменить формулу расчета пенсии по старости

0 76 / Подробнее...

Актуально

В центральной библиотеке продолжатся занятия по квиллингу...

Второй мастер-класс по квиллингу состоится 21 и 28 января в 13 часов....

0 192 / Подробнее...

ФОТОФАКТ. Лебеди на Липовке...

На Липовке, кроме стаи уток, зимует пара лебедей с подросшими птенцами....

1 245 / Подробнее...

В Нарвском замке открывается уникальная выставка...

21 января откроется выставка «Романовы и имперский Петербург в фотографиях...

0 581 / Подробнее...

Пособие экс-мэрам отменят?...

Комиссии Нарвского горсобрания обсуждают отмену пособия бывшим мэрам города....

0 156 / Подробнее...

Платная парковка на Петровской площади обретает реальные...

Загруженность Петровской площади вызывает большое недовольство горожан....

0 238 / Подробнее...

А город не думал: «Ученья идут»...

В субботу многие нарвитяне проснулись от …звука выстрелов на улицах города....

0 282 / Подробнее...

Силламяэский порт увеличил грузооборот...

Силламяэский порт в 2016 году перевалил 6,3 млн тонн грузов....

0 130 / Подробнее...

100 тысяч для КТ...

Во вторник в Нарвской горуправе прошёл инфочас для КТ....

0 156 / Подробнее...

Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро...

9 января городской садовник Людмила Морина ответила и на вопросы читателей....

0 303 / Подробнее...

Проект - это тоже учеба...

В январе этого года завершается молодежный проект «Si-nu Mõju-2»....

0 185 / Подробнее...

+Галерея. Нарвский гимназист организовал турнир по...

Состоялся первый нарвский лантурнир по киберспортивной дисциплине DOTA2.  ...

0 309 / Подробнее...

Психологическое насилие: состава преступления как бы и нет?...

За 2016 год в Нарве был зафиксирован 941 случай насилия в близких отношениях....

0 213 / Подробнее...

Вам слово

У пьяных водителей конфисковывают автомобили...

В 2016 году в Ида-Вирумаа было конфисковано 20 моторно-транспортных средств....

0 167 / Подробнее...

Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...

Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...

0 337 / Подробнее...
Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

В Ида-Вирумаа взяли под стражу пятерых наркодилеров...

Их подозревают в распространении опасного наркотика....

0 260 / Подробнее...

В тяжелом ДТП в Нарве пострадал ребенок...

У дома по улице Герасимова, 4 под машину Ford Focus попал 11-летний мальчик....

0 149 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....

0 61 / Подробнее...

Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...

Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....

0 126 / Подробнее...

Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...

Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....

0 307 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

Лента новостей на www.spezkor.eu
Рождественская ярмарка в «Астри» ГУМ новогодний ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

Что вас спасет на утро после вечеринки?...

9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...

0 136 / Подробнее...
0 242 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Реставрация советской мебели своими руками...

Бабушка оставила вам антикварную советскую мебель 30-х годов?...

0 80 / Подробнее...

Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....

Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....

0 306 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

В мире

В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших...

В оказавшемся под лавиной итальянском отеле обнаружили шестерых выживших....

0 77 / Подробнее...

ИГ разрушило исторические памятники в Пальмире...

Боевики ИГ разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире....

0 75 / Подробнее...

В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30...

Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти в здание....

0 97 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Когда печаль тебя съедает...

Когда печаль тебя съедает, потрогай пузико ежа...

0 57 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

Еще видео

Киноафиша

Сплит

(2016) ужасы, триллер

Она

(2016) триллер, драма

Манчестер у моря

(2016) драма

Ла-Ла Ленд

(2016) мюзикл, драма, мелодрама, комедия

Обитель зла: Последняя глава (3D)

(2017) ужасы, фантастика, боевик, триллер  

Три богатыря и Морской царь

(2017) мультфильм, комедия, приключения
Вся афиша кино

Культурная афиша

Концерт одарённых детей "Рождественская Звезда"

21 января в 12.00,  КЦ "Женева".

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
Смотри подробнее

Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Подстилка для домашних питомцев

Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Ремонт и обслуживания компьютеров

Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем  Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.

Скупаем поддержанные автомобили

Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.

Дрова колотые и сложенные

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Березовые брикеты для отопления,

Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Подать новое объявление
Просмотреть все объявления

Выбор редакции

К 100-летию республики - новые парки...

Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики....

0 398 / Подробнее...

С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в...

С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в полном объёме....

0 434 / Подробнее...

Возвратная тара: рады бы сдать, да не получается...

В эти праздники сигнал от читательницы застал меня прямо на месте действия:...

0 402 / Подробнее...

О нас:

Дополнительные разделы:

Разработка и дизайн:

O!Studio logo

© UU "Prospekt-Media", 2014. Все права защищены.

Форма входа на сайт:

Войти через соц. сети:
Rambler's Top100