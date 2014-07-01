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    И наш активный соавтор - сама Жизнь...

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    Готов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017

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  • Жизнь

    2016: Шаг за шагом

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Новогодний праздник на Петровской площади в Нарве

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Полиция: в новогоднюю ночь нет понятия "ночной покой"

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ОПРОС. Стоит ли работать полный день с 15 лет?

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Новости Эстонии

Все новости

Страховая компания предостерегает об опасностях запуска фейерверков

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Свен Миксер не считает разумным выставление претензии России

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Врача из Ида-Вирумаа осудили за причинении смерти по неосторожности

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Актуально

Открыт прием заявок на обучение в России в 2017/2018...

В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России....

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Новый глава горсобрания Нарва-Йыэсуу: оппозиция...

Материал обновлен. Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина....

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Нарвской больнице выделен миллион...

  Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже....

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Что ждет телезрителей ПБК в новогоднюю ночь...

По традиции, в эфире Первого Балтийского канала соберутся все звезды....

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Узнайте, вернёт ли вам государство часть налогов...

Весной начнутся возвратные платежи для низкооплачиваемых работников....

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Правительство утвердит минимальную зарплату учителей...

Согласно законопроекту, с 1 января минимальная зарплаты учителей 1000 eвро в месяц....

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Антс Кутти: Нарвской больнице необходимо восстановить...

То, что детское отделение Нарвской больницы сохранится, безусловно, хорошая новость....

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Детское отделение больницы не закрывается и сохранит свою...

Как сообщает председатель совета SA Narva Haigla Алексей Воронов, совет решил не...

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Сосед устроил пожар: евроремонта как не бывало...

Пожар в пятиэтажном доме на Уускюла, 9 его жители забыть не могут до сих пор....

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Что порадует в новом году, а что будет потерей?...

Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год....

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Растите любовь в своем сердце......

Любители прекрасного в очередной раз посетили литературно-музыкальную гостиную проекта...

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Рисуйте прекрасных и гордых птиц – петухов!...

Нарвская центральная библиотека приглашает на серию мастер-классов....

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Вам слово

ПБК начинает год премьерой программы «Еврология: Балтийский...

С понедельника, 2 января, будет выходить публицистическая программа....

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На здравоохранение добавили 10 млн евро...

В начале года правительство продолжит поиск долгосрочных решений....

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Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

У гражданина Эстонии ворона украла паспорт на российском КПП...

Свидетелями инцидента стали должностные лица таможенного поста....

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Полицейская сводка...

28 декабря, предположительно от фейерверка, в Нарве сгорела баня....

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Все новости "Происшествия"

Окрошка

Скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву...

Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на общую сумму в 12 тысяч долларов....

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Создатель «Имперского марша» обошелся без просмотра...

83-летний Джон Уильямс выступил автором таких треков, как «Имперский марш» и...

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Илона Калдре приготовит рождественский обед в шоу...

Как правильно отметить Рождество и Новый год?...

0 227 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» Vivat Carolus! или Шведский бал ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

0 73 / Подробнее...

Как встретить Новый год Петуха по фен-шуй?...

Целью новогоднего торжества по фен-шуй является изгнание из дома всех проблем и неудач...

0 102 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....

Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....

0 95 / Подробнее...

Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...

В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....

0 362 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

В мире

Комиссия назвала техническую неисправность причиной...

Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....

0 119 / Подробнее...

Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...

Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....

0 100 / Подробнее...

Наиболее отрицательно к России относятся в Северной Европе...

Наиболее отрицательно к России относятся жители Швеции, Дании и Нидерландов....

0 108 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Дед Мороз и подарки...

Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...

0 77 / Подробнее...
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Киноафиша

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(2016) фантастика, драма, мелодрама, приключения  

28 Панфиловцев

(2016) военный, драма
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Культурная афиша

Новогодний праздник на Петровской площади в Нарве

31 декабря c 6 утра просим не парковать машины на Петровской площади

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам детскую двухъярусную кровать

Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.

Сниму 2-комн. квартиру в Нарве

2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.

Продам автомобиль

Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве

Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.

Требуется

Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.

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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...

В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....

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