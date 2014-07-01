Новости ЭстонииВсе новости
В Таллинне открывается Музей рыцарских орденов
За прошлый год произошло почти 5000 несчастных случаев на производстве
Кабинет министров решил изменить формулу расчета пенсии по старости
Актуально
В центральной библиотеке продолжатся занятия по квиллингу...
Второй мастер-класс по квиллингу состоится 21 и 28 января в 13 часов....
ФОТОФАКТ. Лебеди на Липовке...
На Липовке, кроме стаи уток, зимует пара лебедей с подросшими птенцами....
В Нарвском замке открывается уникальная выставка...
21 января откроется выставка «Романовы и имперский Петербург в фотографиях...
Пособие экс-мэрам отменят?...
Комиссии Нарвского горсобрания обсуждают отмену пособия бывшим мэрам города....
Платная парковка на Петровской площади обретает реальные...
Загруженность Петровской площади вызывает большое недовольство горожан....
А город не думал: «Ученья идут»...
В субботу многие нарвитяне проснулись от …звука выстрелов на улицах города....
Силламяэский порт увеличил грузооборот...
Силламяэский порт в 2016 году перевалил 6,3 млн тонн грузов....
100 тысяч для КТ...
Во вторник в Нарвской горуправе прошёл инфочас для КТ....
Городской садовник: вот только посадки наши очень быстро...
9 января городской садовник Людмила Морина ответила и на вопросы читателей....
Проект - это тоже учеба...
В январе этого года завершается молодежный проект «Si-nu Mõju-2»....
+Галерея. Нарвский гимназист организовал турнир по...
Состоялся первый нарвский лантурнир по киберспортивной дисциплине DOTA2. ...
Психологическое насилие: состава преступления как бы и нет?...
За 2016 год в Нарве был зафиксирован 941 случай насилия в близких отношениях....
Вам слово
У пьяных водителей конфисковывают автомобили...
В 2016 году в Ида-Вирумаа было конфисковано 20 моторно-транспортных средств....
Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...
Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...
Происшествия и граница
В Ида-Вирумаа взяли под стражу пятерых наркодилеров...
Их подозревают в распространении опасного наркотика....
В тяжелом ДТП в Нарве пострадал ребенок...
У дома по улице Герасимова, 4 под машину Ford Focus попал 11-летний мальчик....
Окрошка
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...
Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....
Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...
Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....
Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...
Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....
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Стиль жизни
Что вас спасет на утро после вечеринки?...
9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...
Почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый...
Откуда взялась такая традиция?...
В саду и дома
Реставрация советской мебели своими руками...
Бабушка оставила вам антикварную советскую мебель 30-х годов?...
Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....
Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....
В мире
В погребенном под лавиной итальянском отеле нашли выживших...
В оказавшемся под лавиной итальянском отеле обнаружили шестерых выживших....
ИГ разрушило исторические памятники в Пальмире...
Боевики ИГ разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире....
В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30...
Спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти в здание....
Есть анекдот!
Когда печаль тебя съедает...
Когда печаль тебя съедает, потрогай пузико ежа...
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Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
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Подстилка для домашних питомцев
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Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
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