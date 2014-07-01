Новости ЭстонииВсе новости
В годовщину подписания Тартуского договора вывешены флаги
Maxima установит кассы самообслуживания в 10 магазинах
Медработники не приняли предложения по колдоговору
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Борис Уваров: «Продолжение следует...»...
В Художественной галерее открывается выставка известного нарвского художника....
Охрана окружающей среды: со школьной скамьи прямо к...
Сандра Чарнецки отводит важную роль своей практике в Инспекции oкружающей cреды....
Заседание горсобрания Нарва-Йыэсуу не состоялось. Вокруг...
Заседание городского собрания Нарва-Йыэсуу 25 января не состоялось....
Президент Эстонского Олимпийского комитета посетил Нарву...
Нарву 26 января посетили президент ЭОК Урмас Сыырумаа....
Солдаты совершат зимний поход по северо-востоку Эстонии...
Утром 7 февраля более двухсот военнослужащих начнут пеший поход....
Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического - он...
Два из трёх часов "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" были посвящены Трампу....
В Нарвской Художественной галерее открывается выставка...
3 февраля открывается выставка графики нарвской художницы Веры Ланцовой....
Конкурс на признание молодежи - Назови своего кандидата...
В Нарве начался конкурс на признание молодежи северо-восточного региона Ида-Вирумаа...
Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы...
Нарвского горсобрание единогласно присвоило Александру Брокку звание....
К Нарва-Йыэсуу - с любовью...
Нарвский музей выпустил книгу - «К отдыхающим со всем сердцем - Нарва-Йыэсуу»....
+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа...
В Нарвском замке открылась выставка с уникальными фотографиями....
Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...
"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....
Депутат горсобрания Нарвы обратился в МВД с претензиями по...
Юри Рауд направил министру внутренних дел письмо....
Вам слово
Eesti Energia: VKG хватит сланца более чем на 30 лет...
Утверждение VKG о том, что им не хватает сланца не соответствует действительности....
Программа СПИН начала свою работу в Нарве...
В спортхолле Нарва прошло торжественное открытие программы СПИН....
Происшествия и граница
Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в ограблениях...
34-летний Николай подозревается в совершении нескольких жестоких ограблений....
Мошенник оплатил покупки банковской картой президента...
Неизвестный похитил данные банковской карты Керсти Кальюлайд....
Окрошка
Видео. Авторы символа «Евровидения-2017» объяснили его смысл...
Креативные агентства Banda Agency и Republique объяснили концепцию символа....
В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников...
В Twitter 350 тысяч ботов, хаотично цитируют книги по вселенной «Звездных...
В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...
Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....
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Стиль жизни
Отделка стены при помощи спилов...
В последнее время в оформлении интерьера набирает популярность экостиль....
6 глупых стереотипов об идеальных парах...
Каждый из нас по‑своему представляет себе идеальный роман....
В саду и дома
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Для того, чтобы сделать дом уютнее, можно что-то смастерить своими руками....
В мире
СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...
Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....
Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...
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Украинский журналист пожаловался на непопулярность «мовы»...
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Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газетум -Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....
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