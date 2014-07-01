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    Проснулся знаменитым: нарвский рэпер ударил клипом по стереотипам

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  • Среда обитания / Чиновник отвечает читателю

    Нарва потеряла более 1000 жителей за год

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  • Вера / Культура

    Владыка Лазарь вручил «Рождественскую звезду» юным нарвским талантам

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ОПРОС. Может ли Эстония помочь Украине

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26 января в Нарвском замке состоится День донора

 0 115 / Подробнее...

Как оплачивается больничный?

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Новости Эстонии

Все новости

Новым главным редактором "Радио 4" станет Юлия Балий

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Госсуд: Владелец парковки имеет право на отвоз автомобиля

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Aripaev планирует открыть собственную радиостанцию

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Актуально

Как Нарва осталась с Эстонией, рассказали в Музее оккупаций...

На минувшей неделе в столичном Музее оккупаций случилась радость.  ...

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+Галерея. На пьедестале - Александр Латин и Анжела Воронова...

Лучшим спортсменкой Нарвы была признана стрелок Анжела Воронова.  ...

0 282 / Подробнее...

+Галерея. Под Нарвой открылся автоцентр Toyota...

В посёлке Ольгина под Нарвой открылся автомобильный центр Toyota....

0 354 / Подробнее...

Нарва взяла курс на полную вырубку тополей и заменную...

Продолжаем разговор с городским садовником Нарвы Людмилой Мориной....

0 303 / Подробнее...

Нарва-Йыэсуу намерено перейти на отопление древесной щепой...

Горсобрание Нарва-Йыэсуу утвердило программу по развитию теплового хозяйства....

0 313 / Подробнее...

Карточек с паролями для интернет-банка скоро не останется...

Интернет-банками давно никого не удивишь....

0 202 / Подробнее...

Сергей Захаров: «А я и не уходил никуда…»...

В Нарве триумфально выступил Сергей Захаров....

0 487 / Подробнее...

Фирма ATKO Bussiliinid грозит Нарве судом...

  ATKO Bussiliinid не получила от города денег за перевозку льготников....

0 305 / Подробнее...

Силламяэ: Первая «пятилетка» чистой гимназии...

В 2012 году в Силламяэ на базе школы Астангу была создана «чистая» гимназия....

0 462 / Подробнее...

Вируский Уездный суд признал мужчину виновным...

Суд признал Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к 8 годам....

0 315 / Подробнее...

Новый облик Старой Нарвы увидим уже скоро...

В рамках программы «Хорошее общественное пространство» Нарва объявила конкурс....

2 559 / Подробнее...

Евгений Осиновский: никакой платной медицины!...

11 января Евгению Осиновскому пришлось отвечать на самые разнообразные вопросы....

0 821 / Подробнее...

Вам слово

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩...

В спортхолле Нарва прошло торжественное открытие программы СПИН....

0 216 / Подробнее...

У пьяных водителей конфисковывают автомобили...

В 2016 году в Ида-Вирумаа было конфисковано 20 моторно-транспортных средств....

0 285 / Подробнее...
Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

Полицейская сводка...

В увеселительном заведении на улице Партизани неизвестный мужчина напал на пару....

0 373 / Подробнее...

В ДТП в Нарве пострадал полицейский...

В субботу около 21.10 в ДТП в Нарве пострадал полицейский...

0 176 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников...

В Twitter 350 тысяч ботов, хаотично цитируют книги по вселенной «Звездных...

0 132 / Подробнее...

В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....

0 198 / Подробнее...

Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...

Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....

0 255 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» ГУМ новогодний ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

Что вас спасет на утро после вечеринки?...

9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...

0 175 / Подробнее...
0 289 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Уютный декоративный камин с нишами и полкой своими руками...

Представляем вам мастер-класс по изготовлению шикарного фальш-камина....

0 82 / Подробнее...

Реставрация советской мебели своими руками...

Бабушка оставила вам антикварную советскую мебель 30-х годов?...

0 162 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

В мире

Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ...

Президент США собрался строить стену на границе с Мексикой....

0 111 / Подробнее...

«Лаборатория Касперского» подтвердила арест топ-менеджера...

Расследование ведется по подозрению в государственной измене....

0 130 / Подробнее...

В Библиотеке Конгресса на картах сыграли в защиту Эстонии...

В игре участвовали конгрессмены США и специалисты  центра RAND....

0 156 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Знаете ли вы конг-фу?...

Вчера в мой любимый бар зашел китаец. Я спросил, знает ли он кунг-фу....

0 55 / Подробнее...
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Киноафиша

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Под покровом ночи

(2016) триллер, драма

Невеста

(2017) ужасы, триллер

Звонки

(2016) ужасы, драма  

Сплит

(2016) ужасы, триллер

Она

(2016) триллер, драма
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Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

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