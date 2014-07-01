Новости ЭстонииВсе новости
Страховая компания предостерегает об опасностях запуска фейерверков
Свен Миксер не считает разумным выставление претензии России
Врача из Ида-Вирумаа осудили за причинении смерти по неосторожности
Актуально
Открыт прием заявок на обучение в России в 2017/2018...
В программе участвуют более 500 высших учебных заведений по всей России....
Новый глава горсобрания Нарва-Йыэсуу: оппозиция...
Материал обновлен. Председателем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина....
Нарвской больнице выделен миллион...
Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже....
Что ждет телезрителей ПБК в новогоднюю ночь...
По традиции, в эфире Первого Балтийского канала соберутся все звезды....
Узнайте, вернёт ли вам государство часть налогов...
Весной начнутся возвратные платежи для низкооплачиваемых работников....
Правительство утвердит минимальную зарплату учителей...
Согласно законопроекту, с 1 января минимальная зарплаты учителей 1000 eвро в месяц....
Антс Кутти: Нарвской больнице необходимо восстановить...
То, что детское отделение Нарвской больницы сохранится, безусловно, хорошая новость....
Детское отделение больницы не закрывается и сохранит свою...
Как сообщает председатель совета SA Narva Haigla Алексей Воронов, совет решил не...
Сосед устроил пожар: евроремонта как не бывало...
Пожар в пятиэтажном доме на Уускюла, 9 его жители забыть не могут до сих пор....
Что порадует в новом году, а что будет потерей?...
Депутаты Нарвского городского собрания приняли бюджет города на 2017 год....
Растите любовь в своем сердце......
Любители прекрасного в очередной раз посетили литературно-музыкальную гостиную проекта...
Рисуйте прекрасных и гордых птиц – петухов!...
Нарвская центральная библиотека приглашает на серию мастер-классов....
Вам слово
ПБК начинает год премьерой программы «Еврология: Балтийский...
С понедельника, 2 января, будет выходить публицистическая программа....
На здравоохранение добавили 10 млн евро...
В начале года правительство продолжит поиск долгосрочных решений....
Происшествия и граница
У гражданина Эстонии ворона украла паспорт на российском КПП...
Свидетелями инцидента стали должностные лица таможенного поста....
Полицейская сводка...
28 декабря, предположительно от фейерверка, в Нарве сгорела баня....
Окрошка
Скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву...
Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на общую сумму в 12 тысяч долларов....
Создатель «Имперского марша» обошелся без просмотра...
83-летний Джон Уильямс выступил автором таких треков, как «Имперский марш» и...
Илона Калдре приготовит рождественский обед в шоу...
Как правильно отметить Рождество и Новый год?...
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Стиль жизни
Почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый...
Откуда взялась такая традиция?...
Как встретить Новый год Петуха по фен-шуй?...
Целью новогоднего торжества по фен-шуй является изгнание из дома всех проблем и неудач...
В саду и дома
Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....
Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....
Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...
В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....
В мире
Комиссия назвала техническую неисправность причиной...
Глава Минтранса заявил, что на борту самолета нештатно сработала техника....
Трамп призвал США «заняться своей жизнью» вместо санкций...
Трамп считает, что следует оставить споры по поводу предполагаемого взлома....
Наиболее отрицательно к России относятся в Северной Европе...
Наиболее отрицательно к России относятся жители Швеции, Дании и Нидерландов....
Есть анекдот!
Дед Мороз и подарки...
Лет в 7 я увидел, как в спальне Дед Мороз переодевается в папу...
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Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 45000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам детскую двухъярусную кровать
Детскую двухъярусную кровать в очень хорошем состоянии с 2 матрасами. Рзборная на 2 отдельные кровати. 160х79 см, высота 130 см. Цена до 100 евро. {Тел.} 58016751.
Сниму 2-комн. квартиру в Нарве
2-комн. квартиру, срочно и недорого. Желательно первый или второй этаж, в районе Кренгольма или ул. Энергия. {Тел.} 58103445.
Продам автомобиль
Hyndai Getz 2007 года. Бензин, двигатель 1.4 см3. Цена 4300 евро. {Тел.} 5098991.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
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Водитель такси со своим автомобилем. Просьба не беспокоить безответственных, не терпеливых, грубых людей. Знание эстонского приветствуется. {Тел.} 58206977.
От редакции
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Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТ» - для центра «МАТВЕЙКА»...
В этом году адресат акции Радио 4 - нарвский детский центр «Матвейка»....