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  • Жизнь

    Честно работала, а при увольнении осталась ни с чем

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  • Управление

    Какие изменения нас ждут в социальной сфере

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  • Вера / Люди

    «Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть скучно»

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Молодежь из Ида-Вирумаа ознакомилась с неформальными способами

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Готов трудиться - жди удачного года. Астрологический прогноз на 2017

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"Зимние каникулы!" Основные мероприятия для школьников

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Новости Эстонии

Все новости

Новым лидером Партии реформ стал Ханно Певкур

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Еврокомиссия не может помочь Эстонии вернуть регалии президента

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В 2016 году Таллиннский порт обслужил 10,2 млн пассажиров

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Актуально

Детский университет открывает 10 сезон...

Десятый сезон Детского университета откроет президент Эстонской Академии наук....

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Сосед не помог, теперь надежда на правительство...

Инициаторы объединения надеются, что правительство сделает исключение....

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Рождественское послание епископа Лазаря...

Послание Преосвященного епископа Нарвского и Причудского Лазаря...

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Министерство: в Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа будет...

Министр подтвердил начало второго раунда приема ходатайств о получении субсидии....

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Нарвитян порадовали сразу две больницы...

Реорганизация детского отделения Нарвской больницы отменяется....

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Мастер-класс квиллингу в Нарвской центральной библиотеке...

Квиллинг это увлекательное занятия для любителей мастерить из бумаги....

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«Ильмарине» на новой сцене...

В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....

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Расписание праздничных Рождественских служб...

Праздничные службы в православных храмах Нарвы...

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Вокзал, велодорожки и ратуша - первые на очереди...

Анне Веево рассказала, какие строительные работы будут осуществлены в 2017 году....

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Пусть составители графика движения проедутся сами......

Письмо нашей читательницы прокомментировала  Вера Михайлова....

0 276 / Подробнее...

В Нарве нашлась невеста даже ... для Мюнхгаузена...

Нарвское общество древностей выпустило третий историко-краеведческий альманах....

0 224 / Подробнее...

Яна Тоом не готова баллотироваться в мэры Нарвы, но не...

"Будучи депутатом Европарламента становиться мэром Нарвы......

0 196 / Подробнее...

Вам слово

Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...

Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...

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Осиновский: русские вкладыши ко многим лекарствам уже...

Новый год начался с важных и для многих долгожданных нововведений....

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Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

Пассажиры Lux Express с четверга больше не должны...

С четверга aвтобусы Lux Express вновь пересекают российско-эстонскую границу....

0 143 / Подробнее...

Полицейская сводка...

Спасателей вызвали в порт Кулгу, вблизи которого на дороге лежал лебедь....

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Все новости "Происшествия"

Окрошка

Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...

Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....

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Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса...

Исследователи определили два главных фактора наступления конца света....

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Киркорову отказали в возбуждении дела против Маруани...

Следователь вынес постановление в связи с отсутствием состава преступления....

0 212 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» Vivat Carolus! или Шведский бал ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

Что вас спасет на утро после вечеринки?...

9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...

0 65 / Подробнее...
0 173 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....

Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....

0 217 / Подробнее...

Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...

В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....

0 447 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

Дежурный по городу

Задайте вопрос специалистам по охране порядка...

Встречу с прессой проведут специалисты Департамента архитектуры и городского планирования...

0 66 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

ООН причислила страны Балтии к Северо-Европейским странам...

ООН изменила региональную классификацию стран Балти....

0 45 / Подробнее...

На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками...

По словам мэра, ситуация из-за своего масштаба «перестала быть забавной»....

0 140 / Подробнее...

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно...

Маломерное судно «Монни» перестало выходить на связь недалеко от Усть-Луги....

0 152 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Терпение и настойчивость...

Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит, другой... На третий час...

0 116 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

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Киноафиша

Почему он?

(2016)  комедия

День патриота

(2016) триллер, драма, история

Призрачная красота

(2016) драма  

Озеро Бодом

(2016) ужасы  

Снежная королева 3. Огонь и лед

(2016) мультфильм, комедия, приключения, семейный

Ёлки 5

(2016) семейный, комедия
Вся афиша кино

Культурная афиша

Старые песни о главном

14.01.2017 17:00, КЦ Geneva, концерт "Старые песни о главном"

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам дрова

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам квартиру в Силламяэ

2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.

Картофель из Пылва от Виктора

Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Ремонт и обслуживание компьютерной техники

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Слово редактора

И наш активный соавтор - сама Жизнь......

Дорогие друзья!  Вот и завершается 2016-й год, год 17-летия нашей газеты....

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От редакции

Видео. Челлендж с Пушкина, 20...

Как только у нас выдалась свободная минутка, мы этот вызов приняли: смотрите видео!...

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2016: Шаг за шагом...

Вспоминаем знаменательные события уходящего 2016 года....

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Нарвской больнице выделен миллион...

  Отделение экстренной медицины располагается сегодня на первом этаже....

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Авторская кукла, с которой хочется играть...

В Нарвском инфопункте выставка авторских кукол Зои Бубновой.  ...

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