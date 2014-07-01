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  • Спорт / Люди

    +Галерея. Нарвский гимназист организовал турнир по киберспорту с призовым фондом 2000 евро

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  • Жизнь

    Психологическое насилие: состава преступления как бы и нет?

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  • Политика

    Некоммерческие организации Нарвы объединились в союз ”Патриот”

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АНОНС. Народу важно. Далеко ли до Эстонии?

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ОПРОС. Есть ли у вас идеи для Фестиваля мнений?

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Со вторника разрешен выход на лед водоемов на восточной границе

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Новости Эстонии

Все новости

За год население Эстонии выросло на 1850 человек

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В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту

0 131 / Подробнее...

От гриппа скончались семь человек

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Актуально

Морские пейзажи из моря лоскутков...

В выставочном зале НКТУ открылась новая выставка – TEXTILE  MARINA....

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К 100-летию республики - новые парки...

Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики....

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С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в...

С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в полном объёме....

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«Матвейка» сердечно благодарит...

Сумма, которую собрал «Рождественский благовест», станет известна в марте....

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Бывшего нарвского префекта Артура Пярноя обвинили в...

Вируская окружная прокуратура обвиняет Артура Пярноя в присвоении денег....

9 571 / Подробнее...

Нарва объявила архитектурный конкурс на обновление сердца...

В результате конкурса должно быть найдено лучшее архитектурное решение....

0 176 / Подробнее...

Новорождённая нарвитянка Ева получила подарки от Ивангорода...

Первой нарвитянкой, родившейся в 2017 году, стала Ева Шубина....

0 255 / Подробнее...

Будущее бастиона Хонор под вопросом...

На фоне отреставрированного бастиона Виктория печально смотрится соседний Хонор....

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+Галерея. Внедорожник достался Елене Ореховой из...

Сама победительница на розыгрыше не присутствовала....

0 265 / Подробнее...

Взяли под стражу...

43-летний Денис находился 1 января за рулем в состоянии алкогольного опьянения....

0 136 / Подробнее...

Возвратная тара: рады бы сдать, да не получается...

В эти праздники сигнал от читательницы застал меня прямо на месте действия:...

0 317 / Подробнее...

Нарвские власти совместно с полицией проверили таксистов...

В ходе проверки был выявлен 1 автомобиль такси c летней резиной....

0 83 / Подробнее...

Детский университет открывает 10 сезон...

Десятый сезон Детского университета откроет президент Эстонской Академии наук....

0 231 / Подробнее...

Вам слово

У пьяных водителей конфисковывают автомобили...

В 2016 году в Ида-Вирумаа было конфисковано 20 моторно-транспортных средств....

0 81 / Подробнее...

Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...

Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...

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Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

В канале Нарвского карьера нашли тело утонувшего мужчины...

В 9.24 в субботу тело 67-летнего мужчины нашли в канале в деревне Мустанина....

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Полицейская сводка...

10 января в Нарве 32-летнего мужчину и 56-летнюю женщину избил их сосед....

0 253 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...

Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....

0 31 / Подробнее...

Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...

Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....

0 223 / Подробнее...

Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса...

Исследователи определили два главных фактора наступления конца света....

0 229 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» ГУМ новогодний ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

Что вас спасет на утро после вечеринки?...

9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...

0 105 / Подробнее...
0 208 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....

Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....

0 263 / Подробнее...

Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...

В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....

0 486 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

Поворчим немного

А после салюта убрать - не барское дело?...

Отгремели новогодние салюты,  люди порадовались и разошлись....

0 146 / Подробнее...
Все материалы рубрики

Дежурный по городу

Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...

Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....

0 46 / Подробнее...
Все материалы рубрики

В мире

В Европарламенте задумались о выплате базового дохода всем...

Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада....

0 46 / Подробнее...

Турецкий грузовой "Боинг" упал на дачный поселок в Киргизии...

Число жертв авиакатастрофы в Киргизии достигло 37....

0 41 / Подробнее...

Украина запретила телеканал «Дождь»...

Причина блокировки — непризнание территориальной целостности Украины....

0 131 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Страшные русские хакеры...

— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник...

0 29 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

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Киноафиша

Три богатыря и Морской царь

(2017) мультфильм, комедия, приключения

Пазманский дьявол

(2016) драма, биография, спорт

Американская пастораль

(2016) драма, криминал

Байбаймэн

(2016) ужасы, триллер

Королевская опера: Сказки Гофмана

(2017) Фантастическая драма

Закон ночи

(2016) драма, криминал
Вся афиша кино

Культурная афиша

Концерт одарённых детей "Рождественская Звезда"

21 января в 12.00,  КЦ "Женева".

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929

Продам дрова

Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.

Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде

2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана

2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Продам квартиру в Силламяэ

2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.

Картофель из Пылва от Виктора

Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.

Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.

2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.

Ремонт и обслуживание компьютерной техники

Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем  Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.

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