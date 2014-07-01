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    Интеллектуальный Портос - Михаил Драгунов

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    Эдита Пьеха: скажете, что вы из Нарвы, и вас пропустят в зал бесплатно

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    Впереди - чемпионат Европы и Олимпийские дни Европы

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ОПРОС. Академией МВД или ее тренировочная база?

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Департамент просит обновить ПО ИД-карты

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Карточек с паролями для интернет-банка скоро не останется

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Новости Эстонии

Все новости

Государство не может само поднять зарплаты в секторе здравоохранения

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Министр обороны не допустил въезд в страну ансамбля им. Александрова

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Эстония вместе с Финляндией купит не менее 12 установок K9 Thunder

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Актуально

Оранжевая паприка стоит дороже 7 евро, цукини — по 9 евро...

В последнюю неделю января стоимость овощей резко поднялась....

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Пособие председателям горисполкома сохраняется...

Бывшие мэры Нарвы, не имеющие работы, могут рассчитывать на пособие....

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Борис Уваров: «Продолжение следует...»...

В Художественной галерее открывается выставка известного нарвского художника....

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Охрана окружающей среды: со школьной скамьи прямо к...

Сандра Чарнецки отводит важную роль своей практике в Инспекции oкружающей cреды....

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Заседание горсобрания Нарва-Йыэсуу не состоялось. Вокруг...

Заседание городского собрания Нарва-Йыэсуу 25 января не состоялось....

0 223 / Подробнее...

Президент Эстонского Олимпийского комитета посетил Нарву...

Нарву 26 января посетили президент ЭОК Урмас Сыырумаа....

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Солдаты совершат зимний поход по северо-востоку Эстонии...

Утром 7 февраля более двухсот военнослужащих начнут пеший поход....

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Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического - он...

Два из трёх часов "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" были посвящены Трампу....

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В Нарвской Художественной галерее открывается выставка...

3 февраля открывается выставка графики нарвской художницы Веры Ланцовой....

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Конкурс на признание молодежи - Назови своего кандидата...

В Нарве начался конкурс на признание молодежи северо-восточного региона Ида-Вирумаа...

0 339 / Подробнее...

Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы...

Нарвского горсобрание единогласно присвоило Александру Брокку звание....

0 322 / Подробнее...

К Нарва-Йыэсуу - с любовью...

Нарвский музей выпустил книгу - «К отдыхающим со всем сердцем - Нарва-Йыэсуу»....

1 341 / Подробнее...

+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа...

В Нарвском замке открылась выставка с уникальными фотографиями....

0 223 / Подробнее...

Вам слово

Eesti Energia: VKG хватит сланца более чем на 30 лет...

Утверждение VKG о том, что им не хватает сланца не соответствует действительности....

0 165 / Подробнее...

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩...

В спортхолле Нарва прошло торжественное открытие программы СПИН....

0 324 / Подробнее...
Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

Полиция ищет жертв мужчины, подозреваемого в ограблениях...

34-летний Николай подозревается в совершении нескольких жестоких ограблений....

0 113 / Подробнее...

Мошенник оплатил покупки банковской картой президента...

Неизвестный похитил данные банковской карты Керсти Кальюлайд....

0 171 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

Видео. Авторы символа «Евровидения-2017» объяснили его смысл...

Креативные агентства Banda Agency и Republique объяснили концепцию символа....

0 67 / Подробнее...

В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников...

В Twitter 350 тысяч ботов, хаотично цитируют книги по вселенной «Звездных...

0 229 / Подробнее...

В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....

0 309 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» ГУМ новогодний ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

Отделка стены при помощи спилов...

В последнее время в оформлении интерьера набирает популярность экостиль....

0 50 / Подробнее...

6 глупых стереотипов об идеальных парах...

Каждый из нас по‑своему представляет себе идеальный роман....

0 80 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

10 экзотических продуктов, которые могут позволить себе...

Голубой тунец, пицца за 4 тысячи, виноград "Римский рубин", порция голубых пельменей....

0 46 / Подробнее...

Идеи для дома...

Для того, чтобы сделать дом уютнее, можно что-то смастерить своими руками....

0 97 / Подробнее...
Все новости "В саду и дома"

В мире

СМИ сообщили сроки безвизового режима для Украины...

Сначала должен быть окончательно одобрен режим приостановки....

0 103 / Подробнее...

Британский парламент проголосовал за начало "брексита"...

Законопроект правительства поддержали 498 депутатов, против выступили 114....

0 92 / Подробнее...

Украинский журналист пожаловался на непопулярность «мовы»...

Редактор интернет-издания заявил, что материалы на русском языке популярнее....

0 120 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Чудеса XXI века...

Недавно гостил у дочери. Попросил у нее газетум -Папа, это 21 век, возьми мой IPаd!....

0 68 / Подробнее...
Все анекдоты рубрики

ОТБОРное видео

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Киноафиша

Притяжение

(2017) фантастика

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Невеста

(2017) ужасы, триллер
Вся афиша кино

Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

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