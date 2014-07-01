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    Александр Брокк стал почётным гражданином Нарвы

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    К Нарва-Йыэсуу - с любовью

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Департамент просит обновить ПО ИД-карты

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ОПРОС. Может ли Эстония помочь Украине

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Карточек с паролями для интернет-банка скоро не останется

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Новости Эстонии

Все новости

Maxima установит кассы самообслуживания в 10 магазинах

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Медработники не приняли предложения по колдоговору

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В доход государства в пролом году поступило 8,58 млрд евро

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Актуально

Яна Тоом: не надо переводить Трампа с дипломатического - он...

Два из трёх часов "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" были посвящены Трампу....

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В Нарвской Художественной галерее открывается выставка...

3 февраля открывается выставка графики нарвской художницы Веры Ланцовой....

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+Галерея. Знакомьтесь: отец российского фоторепортажа...

В Нарвском замке открылась выставка с уникальными фотографиями....

0 137 / Подробнее...

Застройщики Усть-Нарвы по-прежнему надеются на россиян...

"ВП" продолжает разговор о состоянии местного рынка недвижимости....

1 256 / Подробнее...

Депутат горсобрания Нарвы обратился в МВД с претензиями по...

Юри Рауд направил министру внутренних дел письмо....

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+Галерея. С новыми вызовами поможет справляться старый метод...

Шахта «Эстония» сумела существенно повысить эффективность добычи сланца....

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Проснулся знаменитым: нарвский рэпер ударил клипом по...

За две недели ролик посмотрели уже свыше 130 тысяч человек....

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Нарва потеряла более 1000 жителей за год...

Антс Лийметс представил самые свежие статистические данные по городу....

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Владыка Лазарь вручил «Рождественскую звезду» юным нарвским...

15 музыкальных коллективов и трое юных чтецов отмечены в этом году.  ...

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Как Нарва осталась с Эстонией, рассказали в Музее оккупаций...

На минувшей неделе в столичном Музее оккупаций случилась радость.  ...

0 352 / Подробнее...

+Галерея. На пьедестале - Александр Латин и Анжела Воронова...

Лучшим спортсменкой Нарвы была признана стрелок Анжела Воронова.  ...

0 334 / Подробнее...

+Галерея. Под Нарвой открылся автоцентр Toyota...

В посёлке Ольгина под Нарвой открылся автомобильный центр Toyota....

0 428 / Подробнее...

Нарва взяла курс на полную вырубку тополей и заменную...

Продолжаем разговор с городским садовником Нарвы Людмилой Мориной....

0 329 / Подробнее...

Вам слово

Eesti Energia: VKG хватит сланца более чем на 30 лет...

Утверждение VKG о том, что им не хватает сланца не соответствует действительности....

0 98 / Подробнее...

Программа СПИН начала свою работу в Нарве⁩...

В спортхолле Нарва прошло торжественное открытие программы СПИН....

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Все материалы рубрики "Вам слово"

Происшествия и граница

Полицейская сводка...

30 января в Нарве  42-летний мужчина избил своего 17-летнего сына....

0 65 / Подробнее...

КаПо задержала руководителей среднего звена шахты Estonia...

Вторник задержали двух руководителей шахты Estonia компании AS Eesti Energia....

0 63 / Подробнее...
Все новости "Происшествия"

Окрошка

В сети обнаружили секретную армию ботов — поклонников...

В Twitter 350 тысяч ботов, хаотично цитируют книги по вселенной «Звездных...

0 173 / Подробнее...

В Бразилии обнаружен обгоревший труп исполнительницы...

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей известность....

0 242 / Подробнее...

Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...

Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....

0 295 / Подробнее...
Все новости раздела "Окрошка"

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Рождественская ярмарка в «Астри» ГУМ новогодний ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..

Стиль жизни

6 глупых стереотипов об идеальных парах...

Каждый из нас по‑своему представляет себе идеальный роман....

0 50 / Подробнее...

Что вас спасет на утро после вечеринки?...

9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...

0 189 / Подробнее...
Все новости "Стиль жизни"

В саду и дома

Идеи для дома...

Для того, чтобы сделать дом уютнее, можно что-то смастерить своими руками....

0 56 / Подробнее...

Уютный декоративный камин с нишами и полкой своими руками...

Представляем вам мастер-класс по изготовлению шикарного фальш-камина....

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Все новости "В саду и дома"

Дежурный по городу

Задай вопрос директору Департамента развития и экономики...

Директор департамента нарвской горуправы Георгий Игнатов проведет инфочас....

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Все материалы рубрики

В мире

Украинский журналист пожаловался на непопулярность «мовы»...

Редактор интернет-издания заявил, что материалы на русском языке популярнее....

0 43 / Подробнее...

«Абрамсы» перебросят из Польши в Прибалтику...

Отправка танков призвана показать приверженность США интересам их союзников....

0 69 / Подробнее...

Трамп подписал указы об иммиграции и охране границ...

Президент США собрался строить стену на границе с Мексикой....

0 170 / Подробнее...
Все новости "В мире"

Есть анекдот!

Знаете ли вы конг-фу?...

Вчера в мой любимый бар зашел китаец. Я спросил, знает ли он кунг-фу....

0 113 / Подробнее...
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Киноафиша

Притяжение

(2017) фантастика

Лего Фильм: Бэтмен

(2017) мультфильм, фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

На пятьдесят оттенков темнее

(2017) драма, мелодрама

Джон Уик 2

(2017) боевик, триллер, криминал

Балерина

(2016) мультфильм, мюзикл, приключения, семейный  

Невеста

(2017) ужасы, триллер
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Культурная афиша

Нарвский замок

Часы работы: Пн.-Вс. 10-18. Тел. 359 9245    

Прочие мероприятия

Мероприятия в Нарве и Ида-Вирумаа.

Нарва, Художественная галерея

Открыта: Ср.-Вс. 10-18, Пн.-Вт. по предв. заказу. Тел. 359 9230

Нарвская центральная библиотека

Библиотека открыта: 10.00 – 18.00. Тел. 3592437; 53023200  

Культурный центр «Женева»

Võidu prospekt 2, 21006 Narva, Estonia, тел.: 3599425

Нарва. Дом культуры "Ругодив"

Нарва, Пушкина, 8, тел.: 3573404
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Объявления

Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк

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В 2012 году в Силламяэ на базе школы Астангу была создана «чистая» гимназия....

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Новый облик Старой Нарвы увидим уже скоро...

В рамках программы «Хорошее общественное пространство» Нарва объявила конкурс....

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