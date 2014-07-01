Новости ЭстонииВсе новости
За год население Эстонии выросло на 1850 человек
В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту
От гриппа скончались семь человек
Актуально
Морские пейзажи из моря лоскутков...
В выставочном зале НКТУ открылась новая выставка – TEXTILE MARINA....
К 100-летию республики - новые парки...
Страна готовится встречать 100-летний юбилей Эстонской Республики....
С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в...
С 1 января реформа трудоспособности вступила в действие в полном объёме....
«Матвейка» сердечно благодарит...
Сумма, которую собрал «Рождественский благовест», станет известна в марте....
Бывшего нарвского префекта Артура Пярноя обвинили в...
Вируская окружная прокуратура обвиняет Артура Пярноя в присвоении денег....
Нарва объявила архитектурный конкурс на обновление сердца...
В результате конкурса должно быть найдено лучшее архитектурное решение....
Новорождённая нарвитянка Ева получила подарки от Ивангорода...
Первой нарвитянкой, родившейся в 2017 году, стала Ева Шубина....
Будущее бастиона Хонор под вопросом...
На фоне отреставрированного бастиона Виктория печально смотрится соседний Хонор....
+Галерея. Внедорожник достался Елене Ореховой из...
Сама победительница на розыгрыше не присутствовала....
Взяли под стражу...
43-летний Денис находился 1 января за рулем в состоянии алкогольного опьянения....
Возвратная тара: рады бы сдать, да не получается...
В эти праздники сигнал от читательницы застал меня прямо на месте действия:...
Нарвские власти совместно с полицией проверили таксистов...
В ходе проверки был выявлен 1 автомобиль такси c летней резиной....
Детский университет открывает 10 сезон...
Десятый сезон Детского университета откроет президент Эстонской Академии наук....
Вам слово
У пьяных водителей конфисковывают автомобили...
В 2016 году в Ида-Вирумаа было конфисковано 20 моторно-транспортных средств....
Реформа трудоспособности вступает в действие в полном объёме...
Töötukassa начинает оценивать трудоспособность всех людей с постоянными...
Происшествия и граница
В канале Нарвского карьера нашли тело утонувшего мужчины...
В 9.24 в субботу тело 67-летнего мужчины нашли в канале в деревне Мустанина....
Полицейская сводка...
10 января в Нарве 32-летнего мужчину и 56-летнюю женщину избил их сосед....
Окрошка
Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП...
Инцидент произошел в Анучинском районе Приморья....
Охранник Букингемского дворца едва не выстрелил в Елизавету...
Королева страдает от бессонницы и часто гуляет в позднее время вокруг дворца....
Человечеству оставили 100 дней на случай зомби-апокалипсиса...
Исследователи определили два главных фактора наступления конца света....
|
Лента новостей на www.spezkor.eu
|Рождественская ярмарка в «Астри»
|ГУМ новогодний
|ГУМ-Каток, сезон 2016/2017: Звезды приглашают на лед!..
Стиль жизни
Что вас спасет на утро после вечеринки?...
9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки...
Почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый...
Откуда взялась такая традиция?...
В саду и дома
Как скрыть беспорядок дома и привести гостей в восторг....
Лучше содержать свое гнездышко в чистоте, но форс-мажоры бывают разные....
Когда должен быть с собой полис дорожного страхования, а...
В Эстонии ношение с собой полиса дорожного страхования не обязательно....
Поворчим немного
А после салюта убрать - не барское дело?...
Отгремели новогодние салюты, люди порадовались и разошлись....
Дежурный по городу
Задайте вопрос городскому секретарю Нарвы...
Встречу с прессой проведет городской секретарь Антс Лийметс....
В мире
В Европарламенте задумались о выплате базового дохода всем...
Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер представила проект доклада....
Турецкий грузовой "Боинг" упал на дачный поселок в Киргизии...
Число жертв авиакатастрофы в Киргизии достигло 37....
Украина запретила телеканал «Дождь»...
Причина блокировки — непризнание территориальной целостности Украины....
Есть анекдот!
Страшные русские хакеры...
— Знаешь, Билл, мне кажется русские хакеры взломали мой новый холодильник...
ОТБОРное видео
Киноафиша
Культурная афиша
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам дрова
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (цены соответственно: 25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Сдам 2-комн. квартиру на ул. Даумана
2-комн. квартиру по ул. Даумана, 4. Квартира просторная, меблированная и с бытовой техникой. От хозяина. Договор. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Продам квартиру в Силламяэ
2-комн. квартиру в Силламяэ рядом с магазином Maxima. 4/9. {Тел.} 55940044.
Картофель из Пылва от Виктора
Доставлю до квартиры бесплатно. Также картофель можно купить на рынке в Põhjakaubanduskeskus (Kangelaste,37A). Тел.: 55925852.
Сдам 2-комн. на ул. Йоала, 34.
2-комн. квартиру на ул. Йоала, 34. 64,7 м2, старый фонд, реновирована, заменены электрика сантехника, возможно печное отопление. От хозяина. Аренда 120 евро. {Тел.} 56910699.
Ремонт и обслуживание компьютерной техники
Ремонт и обслуживание НАСТОЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ, ПЛАНШЕТОВ. Все виды работ. Переустановка, восстановление и настройка операционных систем Windows . Замена комплектующих. Чистка, модернизация, ускорение работы. Замена экранов в ноутбуках и в планшетах. Установка русского языка. Настройка wi - fi роутеров и другого оборудования. Качественно, по приемлемым ценам, в короткие сроки. Выезд на дом. Без выходных. {Тел.} 56783869. Егор.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве. {Тел} 53303644.
Листочки на Свадебное дерево
Листочки на Свадебное дерево, гравировальные работы. Стоимость листочка из нержавейки (серебристый) - 8 евро, из латуни (золотистый) - 16 евро. {Тел.} 5500305.
Выбор редакции
Честно работала, а при увольнении осталась ни с чем...
Вы работали, получали зарплату, но, оказавшись без работы....
«Там, где люди нуждаются в духовной помощи, не может быть...
Иеромонах Алексей (Вишневский), иерей Даниил Доронин, протодиакон Вадим Талаев....
«Ильмарине» на новой сцене...
В православное Рождество театр «Ильмарине» покажет кукольный спектакль....